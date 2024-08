Roma, scoppia il caso Dybala: è il club che vuole cederlo o lui vuole andar via?

Come riferisce il Corriere dello Sport, di fatto vengono raccontate due verità

In casa Roma continua a tenere banco il caso Dybala. Nella giornata di ieri Carlos Novel, agente del giocatore, è sbarcato nella Capitale. Il rappresentante dell'argentino ha avuto un incontro con lo stato maggiore giallorosso, composto da Lina Souloukou e Florent Ghisolfi. Al tavolo erano presenti anche gli emissari del club saudita interessato a Dybala, l’Al-Qadsiah. Un meeting che ha dimostrato che l'ipotesi di cessione della Joya non sia così campata in aria, ma anche che le posizioni delle parti in causa non coincidono alla perfezione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, di fatto vengono raccontate due verità. Secondo la Roma, Dybala punta a strappare un contratto enorme dagli arabi per poi portare a Trigoria un’offerta concreta (che sarebbe vicina allo zero per il cartellino). Probabilmente l’ammontare della proposta è stato l’oggetto della chiacchierata notturna nel centro di Roma.

Questa versione, però, non coincide con quella che arriva dalla parte del giocatore. L'argentino assicura di non avere alcuna intenzione di lasciare la Roma per la Saudi League. Se avesse optato per i tantissimi soldi arabi, avrebbe accettato le offerte che gli erano arrivate quando la clausola rescissoria (scaduta a luglio) era ancora valida. Sarebbe andato via - semmai - se lo avesse chiamato una grande squadra europea decisa a puntare su di lui. Secondo la Joya e il suo entourage, invece, è la Roma a volerlo vendere dovendo riequilibrare i conti e non riuscendo a piazzare altri giocatori.