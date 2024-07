Roma, sfumato Chiesa si avvicina il pupillo di Manna: quasi fatta per Soulé

Sfumata la pista Chiesa, che continua a piacere al Napoli, la Roma valuta Matias Soulé venti milioni di euro, cifra che non certo esalterà Giuntoli, ma è pronta a spingersi oltre, intorno ai 25 milioni, per avvicinarsi il più possibile ai 30 richiesti dal club bianconero, aggiungendo magari qualche bonus e una percentuale sulla rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.