Roma, si avvicina Danso: il Napoli lo trattò a lungo la scorsa estate

Il dietrofront di Paulo Dybala al trasferimento in Arabia Saudita cambia un po' tutti i piani di mercato della Roma. I dirigenti di Trigoria avevano messo in conto soprattutto il risparmio sull'altissimo ingaggio percepito, mentre ora si dovranno trovare nuove strade. Anche se la permanenza della Joya elimina di fatto la ricerca di un nuov interprete offensivo che era stato individuato in uno fra Riquelme e Galeno, a questo punto usciti dai radar romanisti.

Secondo la Gazzetta dello Sport il mercato va comunque avanti ed in questo senso è sempre più vicino un nuovo difensore centrale: nelle scorse ore si è infatti avvicinato non poco Kevin Danso, centrale austriaco di proprietà del Lens che lo scorso anno era stato vicinissimo al Napoli. Nel club francese Danso è arrivato proprio grazie a Ghisolfi, ds giallorosso che nel 2021 lo acquistò dal Fortuna Dusseldorf.