Roma, si ferma Soulé: problema alla caviglia dopo il gol di Pisilli

Problemi alla caviglia per Matias Soulé. Il trequartista della Roma è uscito subito dopo la rete di Niccolò Pisilli a causa di un problema alla caviglia destra, stando alle prime ricostruzioni il giocatore si sarebbe infortunato durante l'esultanza. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio in vista del prossimo impegno contro gli svedesi dell'Elfsborg.