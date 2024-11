Roma, si parla di un clamoroso ritorno in panchina (non di De Rossi)

Roma, per ora non si cambia nonostante la sconfitta contro l'Hellas Verona, ma quanto tempo durerà Juric? Se lo chiede il Corriere dello Sport, che parla di un allenatore sulla graticola e di una proprietà, i Friedkin, che starebbe già sondando il mercato degli allenatori pensando a una svolta.

I sussurri si rincorrono: uno spiffera di un clamoroso ritorno di Vincenzo Montella, domenica in tribuna a San Siro per Inter-Venezia. Sarebbe un nome buono per accendere la piazza, affezionatissima al ricordo dell’Aeroplanino dello scudetto e stremata da un periodo mortificante. Per la Roma - si legge sul quotidiano - Montella si libererebbe dall’incarico di c.t. della Turchia che ha appena portato ai quarti di finale dell’Euro. Ma non risultano contatti, per adesso.