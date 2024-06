Roma, Smalling blocca Hummels: il tedesco si guarda intorno

Il Tempo di oggi fa sapere che in questo momento la Roma non può dare il benvenuto al tedesco nonostante l'affare sia a buon punto.

Mats Hummels è bloccato. Il Tempo di oggi fa sapere che in questo momento la Roma non può dare il benvenuto al tedesco nonostante l'affare sia a buon punto, perché stoppata dalla mancata uscita di Chris Smalling. Di offerte per l'inglese non ce ne sono e senza un'adeguata uscita, non si può procedere all'innesto di esperienza che De Rossi sogna e che tutta la piazza accoglierebbe a braccia aperte dopo il trionfale cammino in Champions.

Il difensore tedesco si guarda intorno

Le voci sull'Arabia non si sono concretizzate e l'allungarsi della tempistica dell'uscita del centrale mette nei guai il mercato dei difensori in casa Roma. Il tedesco si sta guardando intorno, rivela il quotidiano, e non aspetterà all'infinito.

Mercato dei difensori bloccato, aspettano anche Llorente e Kumbulla

Inoltre, in stand by, c'è anche la situazione legata a Llorente, lo spagnolo vorrebbe tornare a Roma per restarci e non in prestito, come potrebbe fare ancora Ghisolfi grazie alla clausola del Leeds, ma ci vogliono 4.5 milioni per il suo cartellino, oltre all'ingaggio da spalmare su due-tre anni. Kumbulla stesso attende di sapere cosa ne sarà di lui, visto un contratto fino al 2027 ma consapevole che la deludente esperienza al Sassuolo ha solo peggiorato la sua situazione.