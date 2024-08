Roma, sopresa in attacco per il dopo-Dybala: c'è il sì di Boga

Oggi l'agente del calciatore, Fali Ramadani, ha parlato con la società per il trasferimento del classe '97

La Roma ha deciso di puntare su Jeremie Boga. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sono interessati all'esterno offensivo e proveranno ora a trovare l'intesa con il Nizza, club proprietario del suo cartellino. Oggi l'agente del calciatore, Fali Ramadani, ha parlato con la società per il trasferimento del classe '97, ribadendo che l'ivoriano ha dato l'ok al passaggio nella Capitale. Da capire se i capitolini e i francesi troveranno un'intesa.

Nella sua carriera ha collezionato 102 presenze con il Sassuolo, segnando 18 gol, 47 gettoni e 4 reti con l'Atalanta, 41 match e 7 reti con il Chelsea Under 21, 34 partite e 2 gol con il Birmingham, 31 gare e 3 reti con il Rennes, 29 presenze e 6 gol con il Nizza, 27 gettoni e 2 gol con il Granada, 11 match e 5 reti con il Chelsea in Youth League, 9 partite e 2 gol con i Blues Under 18 e una partita con gli inglesi.