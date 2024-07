Roma-Soulé, passi avanti! Romano annuncia: "Vicino l'accordo con la Juventus"

La trattativa tra Roma e Juventus per Matias Soulé sembra finalmente sbloccarsi. I due club sono vicini a trovare l'accordo per il trasferimento in giallorosso dell'argentino.

A referirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "L'AS Roma è vicina all'accordo con la Juventus per l'ingaggio di Matias Soulé! Passi formali da seguire ma i due club hanno quasi trovato un accordo su compenso, maggiorazioni e clausola di riscatto, poi... ci siamo, a breve. Soulé voleva solo la Roma".

🚨🟡 AS Roma are closing in on the agreement with Juventus to sign Matias Soulé!



Formal steps to follow but the two clubs have almost agreed on the fee, add-ons and sell-on clause, then… here we go, coming soon.



Soulé only wanted Roma. 🇦🇷 pic.twitter.com/0taKpmurf0