Ufficiale Roma, tegola Dybala: sarà costretto a operarsi dopo l'infortunio

"Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro". Questo il comunicato ufficiale con cui la Roma annuncia la decisione in merito all'attaccante argentino, dopo la lesione al tendine subita dalla Joya nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, che per altro non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale argentina.

"Il calciatore e la società - si legge nella nota del club giallorosso - hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!".