Roma, tegola Hermoso: ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare

La Roma, durante l'allenamento di questa mattina, ha perso Mario Hermoso. Il difensore spagnolo ha interrotto anzitempo la sessione odierna a causa di un problema muscolare.

L'ex Atletico Madrid, assente contro il Torino a causa dell'espulsione rimediata contro la Fiorentina, rischia quindi di non essere disponibile anche per la partita in programma domenica alle 18:00 contro l'Hellas Verona. Le condizioni di Hermoso verranno rivalutate nelle prossime ore.