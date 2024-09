Roma, terzo difensore svincolato? Si parla di un pupillo di Juric

La Roma dopo l'esonero di Daniele De Rossi ha affidato la propria panchina a Ivan Juric e già dalla prossima partita contro l'Udinese si vedrà il passaggio in via definitiva e continuativa alla difesa a 3. Il credo dell'allenatore croato è sempre stato questo e anche nell'avventura giallorossa non cambierà modo di giocare.

Per questo motivo, la società potrebbe aggiungere un ulteriore centrale alla rosa a disposizione del nuovo allenatore e secondo le ultime raccolte da TMW quello di Koffi Djidji potrebbe diventare un nome buono. Classe '92, con Juric al Torino il difensore ha collezionato un totale di 75 presenze.