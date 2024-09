Roma, tutte le regole di Juric: imposto nuovo obbligo per i giocatori

Con il primo allenamento svolto ieri nel centro sportivo di Trigoria, è iniziata l'avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma.

Con il primo allenamento svolto ieri nel centro sportivo di Trigoria, è iniziata l'avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il tecnico croato - scelto dal club giallorosso per sostituire Daniele De Rossi - ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025, con opzione per un'altra stagione. Juric ha diretto la prima seduta - si legge nell'edizione on line del Corriere dello Sport -, cercando sin da subito di imporre alcuni principi.

Alla squadra - si legge infatti - ha chiesto di aumentare il ritmo durante gli allenamenti e si è soffermato su alcuni particolari tattici. Il nuovo tecnico della Roma ha poi imposto nuove regole: mercoledì sera, al termine della seduta, la squadra è stata lasciata libera. Da oggi, giovedì 19 settembre, la cena sarà obbligatoria a Trigoria. Non ci sarà invece nessun ritiro: i calciatori potranno tornare a dormire nelle rispettive abitazioni.