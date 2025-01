Roma verso l'Eintracht, ancora scarico per chi ha giocato a Udine: le ultime da Trigoria

vedi letture

A due giorni dalla decisiva gara di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, la Roma si è allenata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Nella seduta di oggi i calciatori che non hanno giocato dall'inizio a Udine hanno svolto un'esercitazione sui tiri in porta, in particolare su quelli provenienti dai cross. Gli altri hanno svolto nuovamente scarico. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.