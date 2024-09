Salta un'altra panchina in Serie A? Riflessioni in corso su Nesta al Monza

Nelle prossime settimane potrebbe saltare un'altra panchina in Serie A, quella di Alessandro Nesta. Se non arriverà la svolta, infatti, l'ex Reggiana potrebbe essere esonerato dal Monza. Le valutazioni sono già in corso, come riferisce il giornalista Nicolò Schira: ""Prime riflessioni in casa Monza sulla posizione di Alessandro Nesta dopo l’avvio balbettante di campionato (3 punti in 5 giornate e 0 vittorie ottenute)".