San Siro, bando del Comune per l'acquisto di area e stadio di Inter e Milan

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il Comune di Milano prosegue con l'iter per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan dopo che ha ricevuto dalle squadre il dossier di interesse per l'acquisto delle aree e del Meazza. La giunta ha approvato la delibera con le linee di indirizzo per proseguire nelle attività. Il Comune pubblicherà per un periodo di almeno 30 giorni, l'avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse relativo all'area e allo stadio, anche alternative a quella dei club.

Il bando ha l'obiettivo di verificare l'esistenza di eventuali proposte per la rigenerazione, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione "che migliori la qualità ambientale e introduca nuove funzioni a supporto dello stadio", si legge. Il valore attribuito all'area e allo stadio è stato stimato dall'Agenzia delle Entrate in 197 milioni di euro. Lo stadio verrà definito come servizi/attrezzature private di uso pubblico e di interesse generale e dovrà essere regolato da una apposita convenzione. L'indice di edificabilità è fissato a 0,35 mq/mq, come previsto dal Piano di Governo del Territorio. Inoltre verrà costituto un gruppo di lavoro interdirezionale e verrà avviata la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta delle squadre e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all'ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico. (ANSA).