Sanchez torna a ‘casa’: ci siamo per il romantico ritorno all'Udinese

vedi letture

Alexis Sanchez potrebbe presto dire sì al romantico ritorno all'Udinese.

Alexis Sanchez potrebbe presto dire sì al romantico ritorno all'Udinese. Da oramai diverse settimane, una volta scaduto il suo contratto con l'Inter, la società friulana ha avviato i contatti per il ritorno del Nino Maravilla e secondo i colleghi di TuttoUdinese la trattativa è oramai ai dettagli finali, col giocatore che potrebbe dire sì alla proposta della famiglia Pozzo a stretto giro di posta.

In queste ore stanno andando in scena contatti costanti fra il giocatore, il suo entourage ed il club bianconero, con le distanze in merito alla parte economica del contratto che sarebbero state quasi azzerate. Ad aggiungere dettagli a questa storia, c'è la presenza dello stesso Alexis Sanchez proprio in queste ore in Friuli, come dimostrato dalle sue stories su Instagram in cui si è ritratto all'interno della sua azienda vinicola 'Almasoul'.

Il cileno ha sempre dato priorità alla permanenza in Italia nonostante l'interessamento soprattutto di società francesi, Olympique Marsiglia e Lille su tutte, e l'Udinese ha sfruttato questa sua volontà per affondare il colpo. "Alexis è un sogno, lo abbiamo già detto in altre occasioni e lo ha ribadito anche Gino Pozzo. Siamo qui pronti ad accoglierlo se matureranno le giuste condizioni, se sarà convinto di tornare. Desideriamo coltivare i sogni dei nostri tifosi, ci pensiamo anche noi", aveva detto nei giorni scorsi il direttore generale Franco Collavino in merito alla trattativa.