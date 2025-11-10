Sarri chiede arbitri esteri, la Lazio precisa: "Direttore di gara non ha influenzato risultato"
Dopo le parole di Maurizio Sarri al termine della sconfitta contro l’Inter, la Lazio ha diffuso una nota per chiarire la posizione del club e del proprio allenatore. Il tecnico biancoceleste, nella serata di ieri, aveva dichiarato: "L’arbitro non ha inciso sul risultato, ma forse è ora di noleggiare direttori di gara dall’estero. Non ne vedo più all’altezza".
Il comunicato della società precisa:
"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara, sottolinea che – come lo stesso allenatore ha poi chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale".
La società invita a leggere le considerazioni dell’allenatore nel contesto di tensione immediatamente successivo alla gara, ricordando che in un momento di rinnovamento generazionale della classe arbitrale è essenziale accompagnare tale processo con equilibrio e attenzione alla crescita dei giovani direttori di gara".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro