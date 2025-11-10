Sarri chiede arbitri esteri, la Lazio precisa: "Direttore di gara non ha influenzato risultato"

Sarri chiede arbitri esteri, la Lazio precisa: "Direttore di gara non ha influenzato risultato"
Oggi alle 13:30Serie A
di Arturo Minervini

Dopo le parole di Maurizio Sarri al termine della sconfitta contro l’Inter, la Lazio ha diffuso una nota per chiarire la posizione del club e del proprio allenatore. Il tecnico biancoceleste, nella serata di ieri, aveva dichiarato: "L’arbitro non ha inciso sul risultato, ma forse è ora di noleggiare direttori di gara dall’estero. Non ne vedo più all’altezza".

Il comunicato della società precisa:
"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara, sottolinea che – come lo stesso allenatore ha poi chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale".

La società invita a leggere le considerazioni dell’allenatore nel contesto di tensione immediatamente successivo alla gara, ricordando che in un momento di rinnovamento generazionale della classe arbitrale è essenziale accompagnare tale processo con equilibrio e attenzione alla crescita dei giovani direttori di gara".