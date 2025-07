Sarri vuole Insigne alla Lazio, ma può averlo solo a gennaio: il motivo

La Lazio sogna il grande colpo. E Lorenzo Insigne il ritorno nella sua Serie A. L’ex attaccante del Napoli si è svincolato dalla sua esperienza a Toronto e adesso cerca una nuova sistemazione. Il giocatore piace molto a diverse formazioni del nostro campionato ma l’idea di poter riabbracciare il suo tecnico ai tempi dei partenopei lo stuzzica e non poco. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore adesso deve dare una risposta definitiva per poter tornare alle dipendenze di un allenatore con cui ha avuto il massimo rendimento.

Con la Lazio in campo solo a gennaio

Servirà però un po’ di pazienza e non solo in questo frangente. La Lazio infatti ha il blocco dei tesseramenti e per poter tornare in campo, Insigne dovrà aspettare gennaio prossimo visto che i biancocelesti potranno farlo firmare soltanto fra novembre e dicembre. L’idea però è invitante e chissà che non possano esserci sviluppi a breve.