Scambio Gimenez-Dovbyk, il messicano apre alla Roma: le ultime

vedi letture

Continua il dialogo tra Milan e Roma per lo scambio tra i centravanti. Secondo Sky Sport, Santiago Gimenez apre le porte a un trasferimento alla Roma. Lo scambio con Artem Dovbyk al Milan ora può avvenire: il messicano ha capito che in rossonero non c'è spazio per lui e adesso la palla passa ai club. Ricordiamo che Dovbyk ha già dato l'ok ai rossoneri.

Le parole pre-Lecce di Igli Tare non lasciavano spazio a molte intrerpretazioni: "Numericamente penso che ci serva un'altra pedina, stiamo valutando uno scambio e vediamo dopo la partita se sarà possibile. Dovbyk può arrivare senza scambio? Non penso che sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta e solo in caso di uno scambio sarà possibile, altrimenti rimarremo così".