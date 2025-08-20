Sassuolo, un rinforzo in vista del Napoli: domani arriva l'ex Milan Vranckx

Nella giornata di domani arriverà a Sassuolo il centrocampista belga Aster Vranckx. Vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia del Milan nella stagione 2022/2023 (nella quale però non è riuscito a lasciare il segno viste le sue sole 9 presenze in Serie A e una in Coppa Italia), il classe 2002 - secondo quanto riporta Sky Sport - si trasferirà in neroverde dal Wolfsburg in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Vranckx non è però l'unico nome per la mediana, visto che nelle ultime ore c'è stato anche un colloquio con Nemanja Matic. A confermare il tutto sono arrivate oggi anche le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Vranckx? Il giocatore ci interessa, così come però altri nel ruolo. A centrocampo stiamo facendo valutazioni, non nascondo che Vranckx ci interessi, così come Matic. In un mercato come questo di adesso, finché non hai firmato tutti i documenti non c'è niente di certo. E io ad oggi non ho firmato niente". Come detto, nel giro di qualche ora l'operazione si è subito sbloccata.