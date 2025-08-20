Ultim'ora Incredibile Roma, infortunio al primo allenamento per Bailey: i tempi di recupero

Inizia con un intoppo l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Il giamaicano, arrivato in giallorosso in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha dovuto fermarsi già al termine del suo primo allenamento. L’ex Aston Villa ha infatti riportato un problema muscolare, che lo ha costretto a interrompere anticipatamente la seduta con i nuovi compagni.

Al momento non si conoscono né la reale entità del fastidio né i tempi di recupero precisi, ma secondo Il Messaggero il problema muscolare potrebbe tenere Bailey lontano dai campi per almeno 3 settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il classe '97 domani farà altri esami ma rischia seriamente di saltare le partite contro Bologna e Pisa.