Atalanta, la decisione definitiva su Lookman. Sorprese a fine mercato?

Ademola Lookman è tornato. L'attaccante nigeriano, dopo lo strappo dei giorni scorsi, ha deciso di riprendere quegli allenamenti interrotti il 2 agosto, ultimo giorno in cui si era visto dalle parti di Zingonia. Una scelta dettata dalla necessità dopo che l'Inter aveva comunicato la fine delle trattative e il cambio di strategie: l'ex Lipsia ieri si è allenato individualmente in campo, in un primo giorno in cui dovrà mettere in ordine una situazione intricata.

La situazione

La società ha dunque scelto di non reintegrare il giocatore in rosa per via dell'atteggiamento avuto nelle ultime settimane: l'attaccante si allenerà a parte fino al termine del mercato, poi verranno effettuate altre valutazioni. Non sono escluse cessioni, in caso di offerte l'Atalanta valuterà quali provvedimenti prendere. In caso contrario Lookman resterà a Bergamo.