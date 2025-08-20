Fiorentina, un'altra punta: fatta per Piccoli dal Cagliari, le cifre

Valzer delle punte che non coinvolge solo il Napoli. La Fiorentina dopo Dzeko è pronto a concludere per un altro centravanti. Il club viola, come scrive Sky Sport, accelera per rinforzare il proprio attacco e punta dritta su Roberto Piccoli. In queste ore i viola stanno lavorando per chiudere l’operazione con il Cagliari e con l’entourage del giocatore, entrando nella fase decisiva della trattativa.

La formula individuata è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, più ulteriori 4 milioni di bonus complessivi tra parte fissa e variabile.

Con la partenza di Lucas Beltran sempre più imminente, la squadra allenata da Stefano Pioli punta su Piccoli per il suo attacco: il classe 2001 andrebbe a completare il reparto insieme a Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson. Nella scorsa stagione, Piccoli ha segnato 10 gol e servito un assist in 37 presenze con la maglia rossoblù.