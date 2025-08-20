Niente Hojlund-Milan, Gazzetta critica: “Boniface ha storico infortuni da brividi!”

Il Milan ha scelto: non sarà Rasmus Hojlund il nuovo centravanti, ma Victor Boniface. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen arriverà con la formula del prestito oneroso (circa 5 milioni) con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 27 milioni di euro. La discriminante che ha fatto pendere la bilancia verso Boniface è stata proprio la formula: Hojlund e il Manchester United pretendevano un prestito con obbligo di riscatto da 35 milioni, che avrebbe vincolato pesantemente le casse rossonere. Il nigeriano, invece, si è detto disposto a giocarsi le sue carte a Milano senza pretendere garanzie immediate di permanenza. Scive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.

Resta però un nodo pesante: l’affidabilità fisica. Boniface ha infatti uno storico di infortuni molto preoccupante, con due interventi ai legamenti crociati (2019 e 2020) e diversi stop muscolari, tra cui uno lungo tre mesi per un problema agli adduttori nel gennaio 2024 e l’ultimo a novembre, che lo ha fermato per 12 gare e condizionato l’intera seconda parte di stagione. Nonostante il lavoro personalizzato svolto in Spagna prima del ritiro, i primi carichi a Rio de Janeiro hanno già fatto emergere un sovraccarico. L’operazione, dunque, rappresenta una scommessa ad alto rischio per Allegri, che dovrà fare a meno anche di Leao nelle prime settimane. Boniface porta potenziale e talento, ma resta da capire quando potrà davvero essere a disposizione e quanto il suo fisico reggerà ai ritmi della Serie A. Conclude la Rosea.