Grosso: "Il mio Sassuolo è pronto a tenere testa al Napoli, ma siamo incompleti"

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Il ritorno in serie A dopo un solo anno di purgatorio in B, dietro l'angolo l'esordio di sabato al Mapei Stadium contro i campioni d'Italia del Napoli. Fabio Grosso, alla guida del Sassuolo per il secondo anno di seguito, ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport. "Partiamo con l'obiettivo della salvezza, sarà una lotta difficile allargata a sei-sette squadre, ricca di insidie, ma sono molto fiducioso. Sarà una annata importante per me, per i ragazzi, per la società. Il mercato? Manca ancora qualcosa ma abbiamo idee chiare". Si parla di Laurientè, forse in partenza, di Matic forse in arrivo.

"Laurientè ha avuto richieste - ha aggiunto Grosso - , sono felice di averlo, ma sono consapevole del fatto, se questo è il suo desiderio, che potrebbe andare via. Matic? Per lui parla la sua carriera". Sabato arriva il Napoli senza Lukaku, super esame per il Sassuolo. "Affrontiamo una squadra molto forte, con un allenatore bravissimo che conosco bene. Ma ci sentiamo pronti anche per tenere testa a questo tipo di avversario". Infine un accenno alla nazionale, lui che in azzurro è stato uno dei protagonisti del Mondiale 2006. "Sono contento per Gattuso, conosco le qualità umane che può portare al movimento. Tifo per lui affinché tutti possiamo trarre beneficio dal suo lavoro. L'importante è ripartire, tornare ad essere quello che siamo stati". (ANSA).