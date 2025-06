Scuffet lascia Napoli: il Cagliari lo inserisce subito in una trattativa

Simone Scuffet si è trasferito al Napoli a gennaio con Caprile al Cagliari. Il 30 giugno scadrà il suo contratto. Il giocatore è dunque pronto a tornare in Sardegna e il Cagliari, secondo Sky Sport, pensa già all'addio e lo ha inserito in uno scambio per arrivare a Alessandro Pio Riccio, 23 anni, difensore napoletano della Sampdoria.

Il Cagliari ha riscattato sia Caprile che Gaetano. Anche Natan è stato riscattato dal Betis. Si muove così il mercato in uscita del Napoli. Per la porta, invece, attesa per l'annuncio ufficiale del rinnovo di Meret fino al 2027. Come secondo portiere piacciono Milinkovic-Savic del Torino e Suzuki del Parma.