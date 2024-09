Segnò al Napoli, ora show all'Atalanta: il Como si gode il gioiellino Nico Paz

vedi letture

Vent'anni compiuti da un paio di settimane, il trequartista spagnolo Nico Paz è una delle grandi sorprese di questo avvio di Serie A. Il calciatore classe 2004 s'è subito imposto come un titolare del Como di Cesc Fabregas e ieri è stato tra i grandi protagonisti del primo successo dei lariani in questo campionato. Autore del tiro del sorpasso (la Lega Serie A ha assegnato autogol a Kolasinac), il calciatore cresciuto nel Real Madrid ha ispirato il terzo gol con un lancio diretto a Fadera, calciatore poi bravissimo a far fuori De Roon e a battere Carnesecchi.

Nico Paz questa estate s'è trasferito a Como a titolo definitivo per sei milioni di euro: già diversi i club che hanno iniziato a seguire con interesse le sue prestazioni, ma il Real Madrid al momento della cessione s'è assicurato la possibilità di riportare il calciatore alla casa base dovesse esplodere in Serie A. Nell'accordo c'è quindi una clausola di recompra a favore dei blancos, ma non solo. Al Real Madrid, dovesse il Como cedere il calciatore a un'altra società, andrà il 50% dell'incasso. Lo scrive Tmw.