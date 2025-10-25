Foto Serie A, classifica: il Napoli torna in vetta! Milan a -1 e Inter a -3, in attesa della Roma

Il Napoli reagisce nel migliore dei modi alle due sconfitte con Torino e PSV: i Campioni d'Italia ruggiscono e battono l'Inter per 3-1 allo Stadio Maradona. Così, la squadra di Antonio Conte sale a 18 punti e si riprende la vetta della classifica: i nerazzurri restano ovviamente fermi, a -3, mentre il Milan di Allegri a quota 17 è distante un punto. Domani la Roma giocherà contro il Sassuolo e potrebbe appaiarsi in testa con gli azzurri.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Inter 3-1:

﻿﻿﻿Napoli 18*

Milan 17*

﻿﻿﻿Inter 15*

﻿﻿﻿Roma 15

﻿﻿﻿Bologna 13

﻿﻿﻿Como 13*

Juventus 12

﻿﻿﻿Udinese 12*

﻿﻿﻿Atalanta 11

﻿﻿﻿﻿Sassuolo 10

﻿﻿﻿﻿Cremonese 10

﻿﻿﻿﻿Lazio 8

﻿﻿﻿﻿Cagliari 8

﻿﻿﻿﻿Torino 8

﻿﻿﻿﻿Parma 7*

﻿﻿﻿﻿Lecce 6*

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4

﻿﻿Pisa 4

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3

﻿﻿﻿﻿Genoa 3