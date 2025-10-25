Foto

Serie A, classifica: il Napoli torna in vetta! Milan a -1 e Inter a -3, in attesa della Roma

Serie A
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce nel migliore dei modi alle due sconfitte con Torino e PSV: i Campioni d'Italia ruggiscono e battono l'Inter per 3-1 allo Stadio Maradona. Così, la squadra di Antonio Conte sale a 18 punti e si riprende la vetta della classifica: i nerazzurri restano ovviamente fermi, a -3, mentre il Milan di Allegri a quota 17 è distante un punto. Domani la Roma giocherà contro il Sassuolo e potrebbe appaiarsi in testa con gli azzurri.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Inter 3-1:
﻿﻿﻿Napoli 18*
Milan 17*
﻿﻿﻿Inter 15*
﻿﻿﻿Roma 15
﻿﻿﻿Bologna 13
﻿﻿﻿Como 13*
Juventus 12
﻿﻿﻿Udinese 12*
﻿﻿﻿Atalanta 11
﻿﻿﻿﻿Sassuolo 10
﻿﻿﻿﻿Cremonese 10
﻿﻿﻿﻿Lazio 8
﻿﻿﻿﻿Cagliari 8
﻿﻿﻿﻿Torino 8
﻿﻿﻿﻿Parma 7*
﻿﻿﻿﻿Lecce 6*
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4
﻿﻿Pisa 4
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3
﻿﻿﻿﻿Genoa 3