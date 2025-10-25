Serie A, classifica: il Napoli torna in vetta! Milan a -1 e Inter a -3, in attesa della Roma
Il Napoli reagisce nel migliore dei modi alle due sconfitte con Torino e PSV: i Campioni d'Italia ruggiscono e battono l'Inter per 3-1 allo Stadio Maradona. Così, la squadra di Antonio Conte sale a 18 punti e si riprende la vetta della classifica: i nerazzurri restano ovviamente fermi, a -3, mentre il Milan di Allegri a quota 17 è distante un punto. Domani la Roma giocherà contro il Sassuolo e potrebbe appaiarsi in testa con gli azzurri.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Inter 3-1:
Napoli 18*
Milan 17*
Inter 15*
Roma 15
Bologna 13
Como 13*
Juventus 12
Udinese 12*
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 10
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Parma 7*
Lecce 6*
Hellas Verona 4
Pisa 4
Fiorentina 3
Genoa 3
