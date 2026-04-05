Serie A, classifica: Inter ipoteca lo Scudetto, +9 sul Milan e +10 sul Napoli
L’Inter travolge la Roma e prova la fuga decisiva in chiave Scudetto. Il 5-2 di San Siro permette ai nerazzurri di portarsi a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli, che si affronteranno in uno scontro diretto che, alla luce di questo risultato, rischia di valere soprattutto per il secondo posto. Un segnale forte della squadra di Cristian Chivu, sempre più padrona del proprio destino.
La giornata di Pasquetta oltre a Napoli-Milan offre però altre sfide importanti, soprattutto nella corsa alle posizioni europee. Il Como di Cesc Fabregas aprirà il programma alle 12:30 sul campo dell’Udinese, mentre la Juventus scenderà in campo alle 18 all’Allianz Stadium contro il Genoa. Entrambe avranno l’occasione di approfittare del passo falso della Roma per guadagnare terreno e consolidare le proprie ambizioni. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Inter 72 (31 partite giocate)
2. Milan 63 (30)
3. Napoli 62 (30)
4. Como 57 (30)
5. Juventus 54 (30)
6. Roma 54 (31)
7. Atalanta 50 (30)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 39 (30)
12. Torino 36 (31)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (30)
15. Fiorentina 32 (31)
16. Cagliari 30 (30)
17. Cremonese 27 (31)
18. Lecce 27 (30)
19. Hellas Verona 18 (31)
20. Pisa 18 (31)
Serie A Enilive 2025-2026
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