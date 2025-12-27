Foto

Serie A, classifica: la Juve (con due gare in più) supera il Napoli e va a -1 dall'Inter

di Davide Baratto

La Juventus batte anche il Pisa confermando il momento di forma e migliorando la propria classifica: i bianconeri di Luciano Spalletti salgono al secondo posto a -1 dalla vetta, ma al momento hanno giocato due gare in più rispetto a Inter, Milan e Napoli, che scenderanno in campo domani e dovranno anche recuperare la giornata rimandata per la Supercoppa.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Juventus 0-2:
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Juventus 32 (17)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (17)
Fiorentina 9 (17)