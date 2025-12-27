Foto
Serie A, classifica: la Juve (con due gare in più) supera il Napoli e va a -1 dall'Inter
La Juventus batte anche il Pisa confermando il momento di forma e migliorando la propria classifica: i bianconeri di Luciano Spalletti salgono al secondo posto a -1 dalla vetta, ma al momento hanno giocato due gare in più rispetto a Inter, Milan e Napoli, che scenderanno in campo domani e dovranno anche recuperare la giornata rimandata per la Supercoppa.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Juventus 0-2:
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Juventus 32 (17)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (17)
Fiorentina 9 (17)
Pubblicità
Serie A
Copertina Elmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Cremonese, Nicola in conferenza: "Napoli galvanizzato dalla Supercoppa, dovremo anche provocarli..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com