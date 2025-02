Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: 2 giornate a Fadera. Stop di un turno per 5 giocatori

Dopo le gare della 23esima giornata di Serie A il giudice sportivo ha squalificato per due turni Alieu Fadera del Como, espulso nella sfida contro il Bologna di sabato scorso. Una giornata di squalifica invece per Maleh dell'Empoli, Comuzzo della Fiorentina, De Winter del Genoa, Dumfries dell'Inter e Kone della Roma. Ricordiamo che sia il centrale viola che l'esterno nerazzurro sconteranno la squalifica nella gara di lunedì prossimo a San Siro e saranno invece a disposizione giovedì al Franchi nel recupero della partita interrotta lo scorso 1 dicembre. Di seguito il comunicato ufficiale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

FADERA Alieu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALEH Youssef (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COMUZZO Pietro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KONE Kouadio Emmanue (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).