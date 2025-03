Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: 5 squalificati, un giocatore del Venezia salta il Napoli

Dopo le gare della ventottesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha fermato per una giornata cinque giocatori. Di seguito il comunicato ufficiale.

"CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KAMARA Hassane (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOHM Simon Solomon J (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOGLIACCO Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

YEBOAH John (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)".

Queste invece le ammende comminate alle società.

"Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all'8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, una bottiglietta d'acqua; per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".