Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: squalificati 6 giocatori e il vice di Vanoli. 2 giornate per Marianucci

Emesso il comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 24^ giornata di Serie A, che si è conclusa ieri sera. Sono sei i giocatori puniti con una squalifica: due turni fuori per Marianucci dell'Empoli, squalificati 'solo' per un turno di campionato invece Tomori (Milan), Cristante (Roma), Ghilardi (Hellas Verona), Kean (Fiorentina), Ricci (Torino).

Squalificato anche Lino Godinho, vice allenatore di Vanoli al Torino, "per avere, al 49° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale".

E ancora, lato tifosi il Giudice Sportivo ha deciso di 'sorvolare' sulle intemperanze commesse dai tifosi di Cagliari, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Torino e Venezia. Nello specifico, si legge, avrebbero introdotto materiali pirotecnici non autorizzati dentro gli stadi.

Meno fortunati invece i tifosi dell'Hellas: "Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".