Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 4ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 4ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Scamacca, Ederson, De Ketelaere, Scalvini
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana, Pobega
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Pavoletti, Radunovic, Luvumbo
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt
Squalificati: Ramon
CREMONESE
Indisponibili: Johnsen, Vardy
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Cornet
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Miretti, Milik
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Patric, Vecino, Lazzari
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski (in dubbio), Jean, Pierret
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Leao, Maignan, Jashari
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Trabucchi, Hernani
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Cuadrado
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Skjellerup
Squalificati:nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Padelli, Bayo, Lovric
Squalificati: Okoye
VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Mosquera, Fallou, Harroui, Gagliardini
Squalificati: nessuno
