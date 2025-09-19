Live

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 4ª giornata

Serie A
di Davide Baratto


Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 4ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Scamacca, Ederson, De Ketelaere, Scalvini
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana, Pobega
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Pavoletti, Radunovic, Luvumbo
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt
Squalificati: Ramon

CREMONESE
Indisponibili: Johnsen, Vardy
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Kouame
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Cornet
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Miretti, Milik
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Patric, Vecino, Lazzari
Squalificati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Marchwinski (in dubbio), Jean, Pierret
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Leao, Maignan, Jashari
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Trabucchi, Hernani
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Cuadrado
Squalificati: nessuno

ROMA
Indisponibili: Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Skjellerup
Squalificati:nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Padelli, Bayo, Lovric
Squalificati: Okoye

VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Mosquera, Fallou, Harroui, Gagliardini
Squalificati: nessuno