Serie A, la classifica: batosta Inter, il Napoli resta secondo. Risale il Milan

Vittoria preziosissima per il Milan, che torna dopo tanto tempo (l'ultima volta era datata 2022) a battere l'Inter in una stracittadina, salvando al contempo il posto del suo allenatore Fonseca. Con i tre punti ottenuti nel derby di Milano, tra l'altro, il Diavolo aggancia in classifica proprio i cugini in nerazzurro a quota 8 punti in classifica. La notizia è però anche il fatto che il Torino sia già matematicamente certo di presentarsi ai nastri di partenza del 6° turno da capolista in solitaria della classifica.

La classifica aggiornata della Serie A

Torino 11 punti

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Atalanta 6*

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Como 2*

Cagliari 2

* una partita in meno