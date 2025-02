Foto Serie A, la classifica: il Bologna vola e vede l'Europa, è solo a -4 dalla Lazio

Il Bologna batte il Torino per 3-2 e conquista tre punti fondamentali in chiave Europa: ora la squadra di Vincenzo Italiano è al settimo posto a quota 41, a soli quattro punti dalla Lazio quarta; in mezzo ci sono Juventus e Fiorentina, rispettivamente a quota 43 e 42 punti. Le altre squadre devono ancora giocare questa giornata di Serie A, ma va ricordato che i rossoblu dovranno recuperare il match contro il Milan.

La classifica di Serie A aggiornata dopo Bologna-Torino 3-2:

Napoli 55

Inter 54

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42

Bologna 41

Milan 38

Roma 34

Udinese 30

Torino 28*

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 24

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

*una gara in più