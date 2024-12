Foto Serie A, la classifica: Napoli allunga su Lazio, Juventus e Fiorentina

Con il sontuoso 6-0 dell'Inter in trasferta contro la Lazio, si chiude la sedicesima giornata di Serie A. Prova di forza spaventosa degli uomini di Inzaghi (con una partita in meno), che rimangono a -1 dal Napoli che ha battuto l'Udinese, e a -3 dall'Atalanta in vetta dopo il successo sul Cagliari. Perdono terreno i biancocelesti, così come la Fiorentina sconfitta a Bologna e la Juventus fermata dal Venezia.

Serie A, classifica aggiornata dopo la 16ª giornata:

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34*

Fiorentina 31*

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25*

Milan 23*

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Lecce 16

Genoa 16

Parma 15

Hellas Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

* una partita in meno