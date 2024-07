Serie A, niente cartellino rosa in questa stagione: spunta la data per l'introduzione

Il cartellino rosa non verrà introdotto in Serie A questa stagione, ma si tratta solo di un rinvio: potrebbe infatti essere inserito nel campionato 2025-26. Il cartellino rosa costituisce uno slot extra rispetto alle tre finestre consentite per effettuare i cambi, ma solo nel caso in cui un calciatore abbia subito un trauma cranico o una commozione cerebrale. Questa novità è stata già utilizzata all'estero, come accaduto nell'edizione della Copa America 2024.

