Show Inter, sotto 0-2 col Pisa la ribalta e domina: finisce 6-2
Scoppiettante anticipo tra Inter e Pisa. Otto gol e risultato di 6-2 finale con un primo tempo show e una ripresa di controllo e dominio per i nerazzurri. Doppietta di Morleo per la squadra di Gilardino, avvio choc per i nerazzurri che poi si rialzano e nel finale di prima frazione accorciano le distanze grazie alla rete su rigore di Zielinski e poi trovano il pari con il solito Lautaro Martinez. Nel finale di prima frazione segna Pio Esposito ed è 3-2, risultato che resiste quasi fino alla fine. In extremis arrivano le reti di Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Con questa vittoria i nerazzurri di Chivu vanno momentaneamente a più nove sul Napoli.
