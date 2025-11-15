Si fanno male anche gli ex Napoli: lesione per Simeone, arrivederci al 2026?

Brutte notizie per il Torino e per mister Marco Baroni: Giovanni Simeone è costretto a fermarsi e, secondo Tuttosport, dovrà restare ai box per un periodo stimato tra i 30 e i 40 giorni. L'attaccante, uno dei più in forma del momento in casa granata, ha subito una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra in seguito a uno scontro in allenamento.

L'esito degli esami è chiaro e annuncia un'assenza pesante: Simeone salterà con certezza le sfide contro Como, Lecce, Milan e Cremonese. Il rischio concreto è che la sua assenza si prolunghi fino alla fine del 2025, mettendolo fuori gioco anche per gli ultimi due impegni di campionato contro Sassuolo e Cagliari. Per Simeone, non incline agli infortuni, si tratta dello stop più lungo in carriera: in precedenza non aveva mai saltato più di due gare consecutive.