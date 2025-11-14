Ufficiale
Si fanno male in tanti: lesione anche per Simeone del Torino
La sosta per le Nazionali non porta buone notizie al Torino e in generale a diversi club. Un problema arriva anche da chi non ha lasciato il club, ma si è infortunato in allenamento coi granata come Giovanni Simeone, protagonista con 4 gol nelle prime 11 giornate di campionato.
L'ex attaccante del Napoli è stato costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco. Come ha reso noto il club, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio.
