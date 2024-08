Sky - Chiesa-Sterling, Juve e Chelsea hanno tentato di nuovo lo scambio: i dettagli

vedi letture

Si riaccende l'asse di mercato Chelsea-Juventus, dopo un tentativo di scambio tra Federico Chiesa e Raheem Sterling, intavolato dai due club ma non andato a buon fine. Nonostante questo, i Blues potrebbero tornare su Chiesa in separata sede, ma tutto dipenderà dalla cessione dell'inglese.

Ieri Juventus e Chelsea sono tornati a parlare dello scambio, l'affare però si è subito bloccato a causa di divergenze sulle valutazioni dei giocatori e sugli ingaggi (Sterling guadagna il doppio di Chiesa). Tuttavia, il Chelsea potrebbe tornare a puntare su Chiesa, ma solo se riuscirà prima a trovare una soluzione per Sterling, che potrebbe lasciare il club, sia in direzione Juve che verso un'altra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'operazione prenderà forma. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.