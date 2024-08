Sky - Como, colpo Sergi Roberto! L'ex Barcellona è atteso domani in Italia

Colpo a sensazione del neopromosso Como, l'ennesimo di un'estate decisamente da ricordare. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club lariano ha chiuso per l'arrivo di Sergi Roberto.

Il centrocampista ex Barcellona, dopo aver chiuso la sua pluriennale esperienza nel club catalano di cui è diventato un vero e proprio simbolo, ha deciso di provare una nuova esperienza accettando la corte della squadra allenata dall'ex compagno blaugrana Fabregas. Il giocatore è atteso domani in Italia, per tutte le procedure di rito e per l'ufficialità del suo matrimonio con il Como.