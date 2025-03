Sky - Inter in ansia: Dimarco valutato domani, solo una botta per Calhanoglu

Inter con il fiato sospeso per Dimarco e Calhanoglu, entrambi usciti ieri dal campo contro il Napoli per infortunio. Simone Inzaghi spera nel loro recupero per la trasferta di Champions League di mercoledì contro il Feyenoord.

Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri: "La valutazione su Dimarco verrà fatta domani ma è possibile che si sottoporrà a esami strumentali. Per Calhanoglu dovrebbe trattarsi solo di una botta e oggi ha lavorato a parte. Carlos Augusto salta Rotterdam".