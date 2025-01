Sky - Juventus, offerta al Newcastle per Kelly: Giuntoli lo seguiva dai tempi del Napoli

Contatti in corso tra Juventus e Newcastle per Lloyd Kelly, difensore centrale classe 1998.

Continua la ricerca della Juventus sul calciomercato per quanto riguarda la difesa. Il club bianconero ha fatto un’offerta da 12/13 milioni di euro al Newcastle per il centrale inglese, che piace molto a Giuntoli e che lo segue sin dai tempi del Napoli. La valutazione che i Magpies fanno del calciatore è intorno ai 18/20 milioni di euro. Il difensore potrebbe superare Tomori nelle valutazioni. È difficile, invece, che possano arrivare entrambi visto che per entrambi i costi sono alti.