Sky - Juventus, tutto risolto per Kolo Muani: a breve l'ufficializzazione

Juventus, tutto risolto per Kolo Muani: a breve l'ufficializzazione

Tutto risolto per il passaggio ufficiale di Kolo Muani dal PSG alla Juventus. I bianconeri ora possono ufficializzare l’arrivo in prestito dell’attaccante francese. Il club parigino è riuscito a liberare uno slot per prestare il giocatore, liberato da Juan Bernat. Il terzino, in prestito al Villarreal, rimarrà in Spagna cambiando la formula del suo trasferimento, che diventa a titolo definitivo.

La Juventus potrà ufficializzare a breve l’arrivo dell’attaccante, che si allena da giorni agli ordini di Thiago Motta. Ora il Paris Saint-Germain dovrà liberare un altro slot per permettere anche al Fenerbahce di tesserare Milan Skriniar sempre con la formula del prestito. A riferirlo è Sky Sport.