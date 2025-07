Sommer ceduto in Turchia? Da Barcellona: Ter-Stegen nel mirino dell'Inter

L’Inter ha avviato un primo sondaggio per Marc-André Ter Stegen, il portiere tedesco del Barcellona in uscita dopo l’arrivo di Joan García dall’Espanyol. Secondo il quotidiano catalano Sport, la società nerazzurra starebbe valutando un cambiamento tra i pali e ha messo nel mirino Ter Stegen, sfruttando la possibilità che possa lasciare il Barça a parametro zero, dato che il club catalano vuole liberarsi del suo oneroso contratto (tre anni residui con uno degli stipendi più alti della rosa). Il giocatore, al momento, non ha espresso la volontà di lasciare Barcellona, ma è irritato con il club per alcune dinamiche interne e indiscrezioni fatte trapelare alla stampa. Pur volendo restare, sa di essere stato declassato nelle gerarchie (si parla di lui come terzo portiere) e questo potrebbe spingerlo a cambiare idea.

L’Inter, intanto, sta valutando di cedere Yann Sommer, 36 anni, cercando un profilo di alto profilo da affiancare a Josep Martínez per mantenere competitività in Champions League. Il progetto tecnico e le ambizioni del club milanese potrebbero fare la differenza: per questo motivo, l’Inter rimane alla finestra, pronta ad approfittare di un’opportunità rara nel mercato. Altri club, come Galatasaray e Monaco, hanno chiesto informazioni, ma l’Inter sembra la destinazione più concreta e allettante al momento per il portiere tedesco. Tutto, però, dipenderà dalla volontà del classe 1992 e dall’esito del confronto col Barcellona previsto nei prossimi giorni.