Sommer salva l’Inter! Due miracoli del portiere evitano il pari dell’Udinese

A San Siro l'Inter supera l’Udinese - salva con dieci giornate d’anticipo, ma che si è guadagnata l’onore delle armi riaprendo la gara quando sembrava chiusa - col risultato di 2-1.

La rete del vantaggio nerazzurro è arriva al dodicesimo minuto: Arnautovic costruisce e finalizza la marcatura che sblocca il pomeriggio di San Siro. Al ventesimo - nel mezzo un’altra occasione ispirata dall’austriaco, Frattesi non ci arriva - la curva Nord del Meazza rompe il silenzio ormai di tradizione. Deve aspettare ancora un po’, ma il raddoppio arriva: lo firma, alla mezz’ora, Davide Frattesi su assist di Dimarco dalla sinistra, in un’azione molto simile a quella che ha aperto le danze. Il primo squillo udinese è una girata aerea di Lucca al 36’: una telefonata per Sommer. È un moto d’orgoglio in un primo tempo insignificante da parte dei friulani, mentre l’Inter chiude alla ricerca del terzo gol senza (per ora) trovarlo.

A cavallo dell’ora di gioco, Inzaghi inizia a pensare al Milan in Coppa Italia e sfrutta subito quattro cambi nel giro di pochi minuti. Rivoluziona la squadra anche Runjaic, che sfrutta il peccato capitale dei padroni di casa: non aver chiuso la partita. La riapre Solet: il difensore francese, peraltro obiettivo nerazzurro sul mercato, anticipa Correa e parte dalla sua difesa. Incontrastato, dai 25 metri scarica un destro potente su cui Sommer può poco. Serve un volo dello svizzero, pochi minuti dopo, a evitare il pari di Lucca. È ancora il portiere a salvare nel finale sulla conclusione - questa volta ravvicinata - di Solet sugli sviluppi di un corner.