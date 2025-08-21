Fiorentina, il dg Ferrari annuncia: “Rinnovo Kean ai dettagli, sta benissimo con noi”

Fiorentina, il dg Ferrari annuncia: "Rinnovo Kean ai dettagli, sta benissimo con noi"
Serie A
di Francesco Carbone

La Fiorentina, che nelle scorse ore ha chiuso dal Cagliari il rinforzo Roberto Piccoli per il proprio reparto d'attacco, si prepara a blindare lato contratto il suo attuale pilastro offensivo, Moise Kean. E la firma del vicecapocannoniere della scorsa edizione della nostra Serie A su un nuovo vincolo con la Fiorentina, oggi, sembra davvero essere a un passo.

La conferma è arrivata da Alessandro Ferrari, direttore generale della società toscana con la casacca tinta di viola, nell'intervista pre-partita rispetto all'esordio gigliato nella stagione 2025/2026, stasera sul campo degli ucraini del Polissya (anche se in realtà si gioca a Presov, in Slovacchia, per le ben note vicende di guerra) per il playoff di andata della Conference League.

Ha detto il dirigente viola Ferrari a proposito del rinnovo di Kean con la Fiorentina, che si può considerare imminente: "Kean sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli. E' la prima persona che ha voluto farci sapere che stava a Firenze". Secondo le informazioni ricavate nelle ultime settimane, anche grazie al Decreto Crescita, il nuovo stipendio di Kean con la Fiorentina, una volta firmato il rinnovo, si aggirerà attorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.