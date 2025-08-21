Boniface-Milan, i tifosi bocciano il colpo: "Crea problemi e si è rotto due volte il crociato!"

L'arrivo di Victor Boniface al Milan sembra sempre più vicino, con l'agente del giocatore atteso a Milano per definire gli ultimi dettagli. Tuttavia, il possibile acquisto dell'attaccante nigeriano non ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, che hanno espresso sui social network la loro profonda preoccupazione. I dubbi principali riguardano due aspetti cruciali: il carattere del giocatore e la sua storia clinica. Numerosi commenti sottolineano come Boniface abbia avuto "grossi problemi all'interno della squadra" al Bayer Leverkusen e venga descritto come un calciatore dal "carattere molto difficile", che ha portato a diverse liti con i compagni.

La seconda, e forse più grande, incognita è legata alla sua salute. I sostenitori rossoneri sono allarmati dagli infortuni che hanno costellato la sua carriera, in particolare dai due infortuni al crociato che lo hanno costretto a saltare quasi un'intera stagione. "L'incognita sulla sua salute è enorme", si legge in un post, mentre un altro tifoso è ancora più categorico: "Nessun giocatore con un doppio crociato nella injury history torna/arriva ad altissimi livelli". A riportare tali commenti social è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.